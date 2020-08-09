أعلنت شركة إتقان العقارية بدء الإفراغ واستمرار البيع في مخطط المنسك والذي تعود ملكيته لشركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة، حيث تطرح «الراجحي» مجموعة من المنتجات العقارية المميزة في جميع أنحاء المملكة، بعد اكتمال جميع الخدمات اللازمة لتسهيل البناء والسكن في هذه المواقع، تقدم من خلالها خدمة كبيرة للمجتمع، ومن تلك المنتجات مخطط المنسك في مدينة أبها، والذي يقع على مساحة إجمالية 120.872مترا مربعا ضمن حي المنسك بمدينة أبها «عروس المصائف»، ويحتوي على 19 قطعة تجارية و65 قطعة سكنية مميزة، على طريق أبو هريرة الرابط بين طريقي الملك فهد والملك عبدالله.

ويتضمن المخطط عددا من المرافق والقطع السكنية والتجارية والتعليمية والحدائق، ويعد فرصة سانحة للاستثمار في عروس المصائف لموقعه النموذجي، حيث يقع على الطريق الرئيسي الرابط بين مدينتي أبها وخميس مشيط، بالإضافة إلى قربه من مطار أبها وجامعة الملك خالد ومجمعين تجاريين ومناطق حيوية أخرى.

كما تتنوع عروض الطرق داخل المخطط من 12 و15و20 و30 و40 وممرات جانبية، بالإضافة إلى طبيعة أرضه المستوية والتي يحيط بها أحياء سكنية مأهولة وذات كثافة سكنية عالية، ما يمثل ارتفاع مؤشر الحركة التجارية والسكنية لما يحيط به من منشآت وخدمات متنوعة.

ودعت شركة إتقان العقارية الذين سبق لهم الحجز مراجعة المكتب لاستكمال المبلغ المتبقي لإتمام الإفراغ، كما دعت المستثمرين والراغبين بالشراء إلى التواصل مع الشركة عبر مكتب المبيعات في المخطط أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، أو الرقم الموحد لشركة إتقان العقارية 920001019، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.