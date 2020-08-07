جرى اتصال هاتفي مشترك، اليوم (الجمعة)، بين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة سهيل بن محمد المزروعي، ووزير النفط في دولة الكويت الدكتور خالد علي الفاضل، ووزير النفط في مملكة البحرين الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ووزير الطاقة في سلطنة عمان محمد بن حمد الرمحي، ووزير النفط في الجمهورية العراقية إحسان عبدالجبار إسماعيل.

واستعرض الوزراء، في اتصالهم، التطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية، واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي وفي الطلب على البترول، كما بحثوا التقدم الذي تم إحرازه باتجاه إعادة التوازن إلى السوق البترولية.

وأشار الوزراء إلى أن علامات التحسن التي ظهرت أخيراً على الاقتصاد العالمي مُشجّعةٌ جداً، وأثنوا على الجهود التي تبذلها الدول، في جميع أنحاء العالم، لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة.

وأكد الوزراء، مجدداً، التزامهم التام باتفاق أوبك بلس، وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، مستويات الإنتاج المُستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية، وأن تقوم الدول التي زاد إنتاجها عن النسب المُقررة لها، في شهور مايو ويونيو ويوليو، بالتعويض عن تلك الكميات.

وأعرب الوزراء عن شكرهم وتقديرهم للوزير إحسان إسماعيل لجهوده وتعاونه الكبيرين لتحقيق التوازن في أسواق البترول، مؤكّدين على أهمية دور العراق في نجاح اتفاقية أوبك بلس.

وأكّد الوزراء، مُجدداً، على أن الالتزام الكامل باتفاق أوبك بلس، وبنظام التعويض، سيسرع انتعاش سوق البترول العالمية، لما فيه صالح منتجي البترول ومستهلكيه، وصناعة الطاقة، والاقتصاد العالمي ككل.