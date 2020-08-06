شهدت أسواق النفط ارتفاعا ملحوظا لخام برنت وغرب تكساس، حيث سجل خام برنت للمرة الأولى له منذ شهر مارس تجاوزه حاجز 46 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 7.15% عن الإغلاق الأسبوع الماضي والذي سجل مستويات 43.03 دولار، فيما سجل خام غرب تكساس 43.36 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 7.67% عن إغلاق الأسبوع الماضي الذي بلغ مستويات 40.27 دولار.

وأكد خبير شؤون الطاقة المهندس محمد القباني أن ما شكل دعما لأسعار خام برنت وغرب تكساس هذا الأسبوع هو إعلان البيت الأبيض نيته عدم إغلاق الأنشطة التجارية مع ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا، الأمر الذي أعطى رسالة طمأنة كبيرة للأسواق وللمستثمرين على حد سواء.

وقال المختص في مجال الطاقة عايض آل سويدان إن من ضمن أسباب ارتفاع الأسعار للأسبوع الحالي هو انخفاض المخزونات التجارية الأمريكية بمقدار 8.6 مليون برميل للأسبوع الثاني على التوالي كما أشارت بيانات تقرير معهد البترول الأمريكي، مضيفاً أن ما تقوم به دول أوبك من عمل جماعي واضح وكبير في نسبة الالتزام التي فاقت الـ 100% مشكلا دعما مهما إضافيا لمستويات الأسعار الحالية، وذلك بسبب التعويضات القادمة من الدول المتعثرة سابقا مثل أنغولا، العراق، نيجيريا، وبذلك يرتفع حجم التخفيضات عن مستوى 7.7 مليون برميل يوميا.

وأشار آل سويدان حول توقعات أسعار خام برنت في حال استمرت المخزونات بالانخفاض بأن الأسعار سوف تبقى في تصاعد لكن بشكل أقل حدة، نظراً لوجود ثمة مخاوف من موجة ثانية لفايروس كورونا، وأيضا مازالت التوترات قائمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية غير واضحة.