توقع خبيران عقاريان لـ«عكاظ» أن تفرض العملية التفاوضية نفسها بقوة في الصفقات العقارية المستقبلية، لافتين إلى أن رفع ضريبة القيمة المُضافة سيدفع المشتري للتفاوض مع البائع لتقاسم قيمة الضريبة أو اشتراط تحملها من البائع.وبيّنا أن السوق العقارية تتفاعل مع المخططات الجديدة؛ ما يسهم في إحداث توازن في القيمة السوقية للمنتجات العقارية. ونوها إلى أن شهر يونيو الماضي سجل حركة نشطة في الصفقات العقارية على مختلف المنتجات. وأوضح رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية خالد بارشيد، أن حركة إفراغ الصكوك سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر يونيو الماضي قبل تطبيق ضريبة القيمة المُضافة 15%، إذ واجه عدد من مكاتب التوثيق العقاري ضغوطا خلال الأسابيع الماضية لإنجاز معاملات إفراغ الصكوك على المنتجات العقارية. ورجح ظهور العملية التفاوضية بمجرد بدء تطبيق ضريبة القيمة المُضافة الجديدة، إذ سيحاول المشتري في الفترة القادمة التفاوض مع البائع على تقاسم ضريبة القيمة المُضافة أو يتحملها البائع. وأشار الخبير العقاري عبدالله شهاب إلى أن السوق تتفاعل سريعا مع المخططات الجديدة التي تطرح في السوق العقارية؛ ما يسهم في إحداث توازن في القيمة السوقية للمنتجات العقارية. وذكر أن شهر يونيو الماضي سجل حركة نشطة في الصفقات العقارية على مختلف المنتجات. ونوه إلى أن أسعار الأراضي سجلت استقرارا خلال الأشهر القليلة الماضية، كما تراجعت الأسعار الحالية عن القيمة السوقية خلال السنوات الخمس الماضية، فبعض المخططات السكنية التي كانت أسعارها بحدود 2500 ريال للمتر الواحد تراجعت إلى 2000 ريال للمتر الواحد.