ارتفعت إنتاجية مصانع الأسمنت بنسبة 81% خلال شهر يونيو الماضي بالمقارنة مع الفترة ذاتها عام 2019، إذ بلغت إنتاجية 18 شركة موزعة على مختلف مناطق السعودية 4.591 مليون طن مقابل 2.529 مليون طن في يونيو عام 2019، بزيادة 2.62 مليون طن.وأوضح تقرير صادر عن شركة اليمامة للأسمنت أن المخزون الإستراتيجي من مادة الكلينكر خلال شهر يونيو الماضي تراجع بنحو 405 آلاف طن، ليصل إلى 42.180 مليون طن مقابل 42.585 مليون طن في الفترة ذاتها من عام 2019.وأشار إلى أن إنتاجية مصانع الأسمنت من مادة الكلينكر خلال الفترة ذاتها ارتفعت في يونيو الماضي بنحو 309 آلاف طن، لتبلغ 4.174 مليون طن مقابل 3.865 مليون طن في يونيو 2019.وذكر التقرير أن شركات الأسمنت سجلت زيادة بنسبة 101% في إجمالي الالتزام بتسليم الشحنات للعملاء، إذ بلغ 4.654 مليون طن مقابل 2.404 مليون طن في يونيو عام 2019، بزيادة 2.25 مليون طن. ولفت إلى أن تصدير الأسمنت للأسواق الخارجية تراجع بنسبة 41% ليصل إلى 145 ألف طن مقابل 85 ألف طن، بانخفاض 60 ألف طن، فيما سجلت نسبة تصدير مادة الكلينكر زيادة بنحو 20% لتصل إلى 340 ألف طن في الفترة ذاتها من العام الحالي، مقابل 282 ألف طن من الفترة نفسها من عام 2019، إذ بلغت الزيادة 58 ألف طن من مادة الكلينكر. وأفاد أن أرصدة المخزون لدى شركات الأسمنت ارتفعت خلال شهر يونيو الماضي لتبلغ 1.441 مليون طن مقابل 1.238 مليون طن في يونيو 2019، بزيادة 203 آلاف طن.