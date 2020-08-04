أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتنظيف مرشح الهواء (الفلتر) الخاص بأجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وبشكل منتظم. وبيّن المركز أن تنظيف مرشح الهواء بشكل منتظم، والصيانة الدورية لأجهزة التكييف مرة واحدة في العام، يساعدان على تخفيض استهلاك المكيف من الكهرباء، وإطالة عمر أجهزة التكييف، وإيجاد جو من السعادة بسبب مقاومة الحر الشديد. وأشار إلى أن تركيب العزل الحراري واتباع العادات والممارسات المرشدة للطاقة الكهربائية من شأنهما تحقيق وفر كبير في استهلاك المكيفات من الطاقة الكهربائية قد يصل إلى 40%.