شهدت المدينة الغذائية - شرق محافظة عنيزة - حضوراً لافتاً مع عودة النشاط إلى ساحة المزادات، مقر فعاليات موسم عنيزة للتمور، التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بالشراكة مع البلدية بعد توقف دام أربعة أيام تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، واحتفظت غالبية الأنواع بالمتوسط المتوازن والجيد الذي يناسب المشترين.



وبين رئيس ساحة التمور عبدالعزيز الفيروز أن التنظيم الجيد بوجود العربات داخل مسارات محددة لكل وسيط بيع (دلال) ساهم في تسريع عمليات البيع والتفريغ والتحميل، مشيراً إلى أن التنظيم هذا العام عالج جميع الملاحظات السابقة ووصل إلى حلول عملية نتاجها أن الكمية الكبيرة من التمور تم عرضها وبيعها وشحنها خلال أقل من أربع ساعات بدءاً من الخامسة فجراً وحتى التاسعة صباحاً.