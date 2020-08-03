تعمل مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال على تحسين تجربة ضيوفها من حول العالم، مع تغيّر الظروف وتلبية معايير ومتطلبات السفر الجديدة، من خلال إعادة تعريف مفهوم النظافة والاهتمام بصحة وسلامة ضيوفها أثناء إقامتهم بضيافة فنادقها ومنتجعاتها.وتوفر مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال الثقة لضيوفها والحماية لموظفيها من خلال اتباع بروتوكولات علمية حديثة في مجال النظافة، ومعايير جديدة من الخدمات، وعقد شراكات مع أهم خبراء الصحة مثل كليفلاند كلينيك وإيكو لاب ودايفرسي، إضافة إلى إطلاق مفهوم النظافة الجديد IHG Clean Promise في فنادقها حول العالم.وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال كيث بار: «قد يبدو مستقبل السفر مختلفاً، لكن ضمان الإقامة الآمنة هو أمر أساسي لتقديم الضيافة الحقيقية، وهذا المبدأ لن يتغير أبداً، من خلال الجمع بين كفاءة العالمية وأسلوب عملها، مع الخبرة المتطورة من كليفلاند كلينيك، وإيكو لاب، ودايفرسي يمكننا طمأنة الضيوف والزملاء بأننا نركز على حماية صحتهم وسلامتهم في جميع الأوقات».