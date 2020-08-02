أكد رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ»، أن صرف المستحقات المالية من أهم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، لافتا إلى وجود مستحقات ومستخلصات مالية للمقاولين لدى عدة جهات لم يتم صرفها أو لم يتم إصدار أوامر دفع لها لأسباب متعددة.وأوضح أن الهيئة قامت بجهود لمعالجة ملف المستحقات المالية، منها توجيه خطاب لوزير التجارة رئيس لجنة حصر مستحقات المقاولين برقم م/‏‏1800043؛ للمشاركة والمساعدة في تفعيل الأمر السامي الكريم بخصوص حصر المستحقات المتأخرة للمقاولين.وقال العفالق: «عقدت الهيئة عدة اجتماعات مع المختصين في لجنة سداد لبحث المشكلات التي يتعرض لها المقاولون وتؤدي إلى تأخر المستحقات المالية، وحصر المستخلصات ووضع الإجراءات التي تضمن عدم تكرار التأخير في الصرف. هذه الاجتماعات أفرزت أهمية عقد ورشة عمل للنظر في كيفية حصر المستحقات، وبناء منصة في بوابة مقاول لرفع المستخلصات المتأخرة وتزويد اللجنة بها».وأفاد بأن الهيئة قامت بتطوير منصة إلكترونية متقدمة لتسهيل عملية رفع المقاولين للمطالبات والمستندات التي تدعم هذه المطالبات، إضافة إلى تقديم آلية سهلة للجنة سداد للاطلاع على هذه المطالبات، ومن ثم المتابعة مع الجهات المعنية لمعرفة حالة السداد لكل مطالبة.