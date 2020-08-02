ينطلق المعرض الافتراضي الأول للفرنشايز «الامتياز التجاري»، خلال الفترة من 10-15 أغسطس القادم، الذي يضم جهات إستراتيجية مهمة دولية ومحلية، ويعد فرصة سانحة لرواد الأعمال للحصول على اختيارات في الامتياز التجاري، ويحظى بمشاركة واسعة من الغرف التجارية بمختلف مناطق المملكة.وأكدت المدير التنفيذي للمعرض عبير جليح، أن جميع المشاركات ستتاح مجاناً لكافة العلامات التجارية المحلية والدولية. وأشارت إلى أن المشاركة المجانية تستهدف توسيع اللقاءات وفتح الفرص الكبيرة أمام جميع الشركات للاستفادة من المعرض. وقالت: «المعرض الافتراضي يهدف إلى دعم رواد وشباب الأعمال بالبحث عن المزيد من الخيارات المتنوعة في المشاريع التجارية بنظام الامتياز التجاري السلعي والخدمي».