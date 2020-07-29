كشفت نتائج الربع الثاني للشركة السعودية للكهرباء بلوغ صافي خسائرها خلال الربع الثاني بعد الزكاة والضريبة ما قيمته 869 مليون ريال؛ بسبب بنود غير متكررة تختص بتسوية فروقات وقود مستحقة بقيمة 597 مليون ريال، لصالح شركة أرامكو لتوريد زيت خفيف بدلا من الزيت الثقيل لإحدى محطات الوقود.وتغير نمط الاستهلاك بارتفاع الاستهلاك السكني وانخفاض التجاري والحكومي؛ بسبب فايروس كورونا؛ ما أدى إلى ارتفاع الرسم الحكومي بقيمة 477 مليون ريال.وفي سياق آخر، بلغت خسائر شركة «سبكيم» 99 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي، بسبب انخفاض أسعار مبيعات معظم منتجات الشركة، وانخفاض كميات المبيعات لحمض الأستيل وخلات الفينيل وأسيتات الإيثيل وأول أكسيد الكربون.