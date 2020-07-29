أعلنت السعودية، ممثلة بوزارة المالية، (المصدر)، اكتمال عملية الشراء المبكر لجزء من سندات المصدر القائمة المستحقة في أغسطس، سبتمبر، نوفمبر، وديسمبر من هذا العام 2020م إجمالي قيمتها 34.260 مليار ريال.في الوقت نفسه، أصدرت الجهة المصدرة، بناء على طلب بيع حملة السندات، صكوكاً جديدة في إطار برنامج الصكوك المحلية.وتعد هذه الصفقة هي إحدى مبادرات المركز الوطني لإدارة الدين (المركز)، التي تهدف إلى توحيد الإصدارات المحلية للمصدر ضمن إطار برنامج الصكوك المحلية للمصدر في المملكة العربية السعودية. وتعد هذه الخطوة هي المرحلة الأولى من مراحل المبادرة المذكورة، وستتبعها مراحل أخرى حتى اكتمال التوحيد الكامل للإصدارات المحلية.