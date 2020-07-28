أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن النصف الأول من العام الحالي 2020، أن التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المُقدم من جميع المصارف والمؤسسات التمويلية سجّلت انطلاقة جديدة في أداء التمويل العقاري تجاوزت 131 ألف عقد، ليعكس بذلك العودة التدريجية لمسار النمو في القطاع بعد منع التجول التي شهدتها مدن المملكة ووسط حزمة من المبادرات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص خلال الأشهر الماضية.

وسجّلت عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد 131.818 عقدا بنمو 92% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2019، الذي سجّل نحو 68.520 عقدا تمويليا بقيمة 31.381 مليار ريال، كما نما حجم التمويل إلى 61.217 مليارا حتى يونيو الماضي، محققاً بذلك نموا يتجاوز 95% في حجم التمويل مقارنة بالفترة نفسها في 2019.

وكشفت نشرة «ساما» استمرار نمو عدد القروض العقارية السكنية للأفراد خلال شهر يونيو 2020، إذ بلغ عدد عقود التمويل السكني الجديدة 27.040 عقدا وهو أعلى رقم حُقق في تاريخ البنوك ومؤسسات التمويل العقاري، بنمو بلغ 178% مقارنة بيونيو 2019، وبلغت القيمة الإجمالية للقروض 13.9 مليار ريال، محققة نسبة نمو تجاوزت 218% على أساس سنوي.

ولفت التقرير إلى أن نحو 95% من قيمة عقود التمويل العقاري المُقدمة للأفراد في يونيو 2020 كانت عن طريق البنوك، ونحو 5% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة، فيما شكلت عقود تمويل الفلل 84% من التمويل بنحو 11.6 مليار، و11% للشقق بقيمة 1.5 مليار ريال، و82% من التمويل للأراضي السكنية بقيمة 765 مليونا.

يُذكر أن إحصاءات «ساما» أظهرت نموا في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179.217 عقدا بقيمة 79.128 مليارا، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50.496 عقدا بقيمة إجمالية 29.503 مليارات، وفي عام 2017 بنحو 30.833 عقدا بقيمة 21.025 مليارا، وشهد 2016 توقيع 22.259 عقدا تمويليا بقيمة 17.096 مليارا.