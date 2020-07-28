شارك وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان في الاجتماع الخامس (الافتراضي) لمجلس محافظيّ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي عُقد اليوم.

وقد ناقش الاجتماع بحضور سعادة نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري، التقرير السنوي للبنك للعام 2019م، وانتخاب رئيس للبنك للسنوات الخمس القادمة، كما جرى خلال الاجتماع مناقشة تداعيات جائحة كورونا العالمية على اقتصاد الدول الأعضاء، وتطوير الخطة الإستراتيجية للبنك التي تحدد رؤية البنك وإستراتيجيته حتى العام 2030م، ونتائج المبادرة التي أطلقها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التي تمثلت في (مُرفق) للتعافي من أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19)، بمبلغ إجمالي بلغ 10 مليارات دولار أمريكي.

يُذكر أن المملكة تُعد عضواً مؤسساً في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي أنشئ في العام 2016م برأسمال مصرح به يبلغ 100 مليار دولار أمريكي، ويهدف البنك إلى تعزيز الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية في منطقة آسيا وغيرها من القارات، ويضم في عضويته (102) دولة.