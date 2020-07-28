في موسم استثنائي للسياحة الداخلية، فرضه فايروس كورونا المستجد، تشهد الوجهات السياحية في السعودية زيادة ملحوظة في نسبة الإقبال من السياح القادمين من مختلف مناطق المملكة، وذلك بالتزامن مع رفع منع التجول، الذي كان مفروضاً للوقاية من جائحة «كورونا»، وإعلان وزارة السياحة إطلاق موسم صيف السعودية «تنفس روح السعودية»، الذي تتعدّد فيه الخيارات لتلائم كلّ الأذواق والمتطلبات والفئات العمريّة، يمتدّ الموسم حتّى 30 سبتمبر القادم.

فمع استمرار تعليق السفر الخارجي، اختارت الأسر السعودية والمقيمة التي تقضي الإجازة الصيفية بعيداً عن منازلها، وجهات السياحة الداخلية؛ لكونها الخيار الوحيد المتاح هذا العام؛ بسبب إجراءات الوقاية العالمية من فايروس كورونا.

وساهم إطلاق مهرجانات وفعاليات سياحية في منطقة عسير في جذب مزيد من الزوار، لتصل نسبة إشغال الفنادق لأكثر من 90% بحسب ما أوردت إحدى قنوات التلفزيون السعودي الرسمية.

كما شهدت معظم الأسواق بالمملكة نزول المنتجات المحلية من الفواكه والخضار. وتنافست العديد من المتاجر على طرح عروض على مختلف المنتجات، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، خصوصا منتجات العناية الشخصية، والمخبوزات والحلويات، ومنتجات الصحة والجمال.

وطرحت مراكز وأسواق تجارية مجموعة عروض بأسعار تراوح بين 5 ريالات إلى 20 ريالا، كما ارتفعت نسب الإقبال على ارتياد المطاعم والمتنزهات، في ظل تطبيق أعلى معايير وإجراءات السلامة والوقاية، والرقابة على الأسعار.

7 وجهات تجذب السياح والزوار

جذبت 7 وجهات سياحية أغلب رحلات السياحة الداخلية في السعودية من المواطنين والمقيمين، وتلك الأماكن هي:

1- منطقة عسير، التي تتوافد عليها أسر سعودية من باقي مناطق البلاد على مدن المنطقة المطلة على البحر الأحمر.

2- الطائف، تجتذب نسبة كبيرة من زوار ومصطافي ومرتادي الحدائق والمتنزهات العامة بأنحاء المحافظة بشكل كبير من الزوار والمتنزهين.

3- الواجهة البحرية في ينبع، تكثر فيها الأماكن الأثريّة والشواطئ الرمليّة والمنتجعات الفخمة التي تقدّم خدمات راقية للسائحين.

4- الباحة، وتمتاز بحضن غابات كثيفة (قرابة 40 غابة) وقرى تاريخيّة وقمم متصلة من الجبال العالية، إضافة إلى أكثر من 1000 حصن منيع.

5- مدينة تبوك، وتضمّ أودية خصبة ومناطق رمليّة وعجائب التشكيلات الصخريّة. ويمنح موقع تبوك الإستراتيجي إطلالة فريدة على البحر الأحمر، وهي تضمّ جبلًا ثلجيًّا يُشارك في جعل صور تبوك متألّقة.

6- كورنيش جدة، من أجمل المواقع الخاصّة بالتنزّه والسباحة والألعاب البحريّة، إضافة إلى مجسّمات فنيّة صمّمها كبار الفنّانين في منتصف سبعينات القرن الماضي.

7- شواطئ مدينة أملج الهادئة، حيث النخيل يتمايل على الرمال البيض، والبحر يؤوي الأحياء البحريّة في أعماقه الصافية.