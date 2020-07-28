قدم بنك البلاد التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير والبركات، كما أعلن أوقات عمل فروع «البلاد» المنتشرة في مختلف مناطق المملكة خلال أيام عيد الأضحى على النحو التالي:

المنطقة الوسطى (فرع الدائري الغربي بمدينة الرياض، فرع عثمان بن عفان بمدينة الرياض)، وفي المنطقة الغربية (فرع العوالي بمدينة مكة المكرمة، فرع سلطانة في المدينة المنورة، فرع الفلك بمدينة جدة)، وفي منطقة القصيم (فرع الأشرفية بمدينة عنيزة )، وفي المنطقة الجنوبية (فرع القافلة بمدينة خميس مشيط)، وفي المنطقة الشرقية (فرع الكورنيش بمدينة الدمام). وذلك اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المبارك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

ويقدم بنك البلاد من خلال ذراع الحوالات المالية (إنجاز) 70 مركزاً للحوالات الدولية تعمل من الساعة التاسعة ونصف صباحاً وحتى الخامسة ونصف مساءً خلال أيام العيد، وللمزيد من المعلومات عن أوقات عمل فروع البلاد ومراكز «إنجاز» خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ومواقعها نأمل زيارة موقعنا الإلكتروني www.bankalbilad.com.

ويمكن لجميع العملاء تنفيذ جميع العمليات على مدار الساعة عبر جميع القنوات الإلكترونية:

• تطبيق البلاد للأجهزة الذكية

• «البلاد نت» www.bankalbilad.com

• خدمة شراء الأضاحي عبر «البلاد نت» www.bankalbilad.com

• هاتف البلاد 920001002

• أجهزة صراف «البلاد» المنتشرة في جميع مناطق المملكة

• تطبيق «إنجاز» للحوالات الدولية

• أجهزة إنجاز للخدمة الذاتية لتنفيذ الحوالات الدولية

• بطاقات «البلاد» وأجهزة نقاط البيع وعمليات التسوق الإلكتروني

يذكر أن بنك البلاد يقدم خدمة التواصل على مدار الساعة مع عملائه عبر هاتف البلاد 920001002 والهاتف المجاني من داخل المملكة 8001230000 للاستفسارات العامة والملاحظات أو عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي Bankalbilad / @Enjazalbilad@ عبر منصات تطبيقات «تويتر»، «فيسبوك»، «إنستغرام» و«لينكد إن» و«سناب شات»، أو عبر عبر تطبيق الواتساب «WhatsApp» الموثق على الرقم 966920001002+.