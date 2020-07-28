أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن «البرنامج الوطني لمكافحة التستر» بدأ اعتبارا من اليوم (الثلاثاء) إلزام تسعة أنشطة تجارية بتوفير الدفع الإلكتروني.

وأوضح الحسين أن هذه الأنشطة هي: المطاعم، المقاهي الشعبية، البوفيهات، السيارات المتجولة لبيع الأغذية، شركات تجهيز الطعام، محلات العصائر والآيسكريم، المأكولات البحرية، الوجبات السريعة، الكوفي شوب.

وقال الحسين عبر حسابه في «تويتر»: «هذه الأنشطة تضاف للأنشطة التجارية التي ألزمت سابقاً بتوفير الدفع الإلكتروني وهي: المشاغل وصالونات التجميل، البقالات والتموينات، محطات الوقود، ورش وقطع غيار السيارات والسمكرة والدهان، إلكترونيات وتكييف السيارات، ميكانيكا ومحلات زينة وتنجيد السيارات، مغاسل الملابس، والحلاقين».

وتابع متحدث «التجارة»: في حال عدم توفر الدفع الإلكتروني في الأنشطة الملزمة يمكنك فوراً تقديم بلاغ عبر الاتصال بـ1900 أو من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» ليتم ضبط المخالفة.

ويأتي تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني لهذه الأنشطة في إطار الجهود لتمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع منافذ البيع والتقليل من تداول النقد.

كما يأتي هذا القرار متوائماً مع الخطوات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.