أعلن البنك الأهلي استمرار العمل في 30 فرعا و25 مركزا للحوالات تغطي مُختلف مناطق ومُدن المملكة، إضافة إلى أكثر من 3560 جهازا و344 جهاز خدمة ذاتية لخدمة عملائه خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

كما أكد البنك اكتمال استعداداته لمواجهة التزاماته تجاه خدمة عملائه على أكمل وجه أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك التي ستبدأ اعتباراً من نهاية عمل اليوم (الثلاثاء) 1441/12/7 الموافق 2020/7/28، وحتى نهاية يوم الثلاثاء 1441/12/14 الموافق 2020/8/4، على أن يُستأنف الدوام بالفروع يوم الأربعاء 1441/12/15 الموافق 2020/8/5 (حسب تقويم أم القرى).

وتغطّي شبكة فروع ومراكز البنك العاملة خلال إجازة العيد مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى فروع البنك بالمطارات المحلية والدولية والإقليمية في كلٍ من جدة والدمام والمدينة المنورة وأبها والقصيم وتبوك وجازان، والتي تساندها منظومة البنك لقنوات الخدمة البديلة (هاتف الأهلي المصرفي، الأهلي أون لاين، الأهلي موبايل، الأهلي إي كورب).

كما يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك عبر أكثر من 95 ألف جهاز نقاط بيع متوفرة في المحلات التجارية حول المملكة والتي تعمل لخدمة العملاء، إضافة إلى وجود رقم هاتف مخصص للدعم الفني لنقاط البيع والذي يعمل على مدار الساعة 920000856، كما أن بإمكان العملاء الاستفادة من نظام التحويل الآلي بين البنوك السعودية (سريع) خلال يوم الأربعاء 2020/7/29 ويومي الاثنين والثلاثاء 3 و2020/8/4.

وستعمل 30 فرعا في أنحاء المملكة أثناء إجازة العيد، منها في المدينة المنورة فرعي (قربان – حي الملك فهد)، وفي بريدة فرع الأفق وفي عنيزة الفاخرية، وفي الرياض فروع (شارع الأمير عبدالمحسن – الروضة – المجداف – حي الحزم)، وفي محائل عسير فرع محائل عسير، وفي حفر الباطن فرع حي الفيحاء، وفي الباحة فرع البلد، وفي خميس مشيط فرع طريق الملك خالد، وفي جازان فرع شارع الأمير سلطان، وفي نجران فرع الفيصلية، وفي مدينة جدة فروع (ميدان فلسطين - شارع بن لادن – البساتين 3 – الحمدانية – البلد – غرب جدة)، وفي مكة المكرمة فرع الرصيفة، وفي الطائف فرع طريق المؤتمرات، وفي الدمام فرع الخليج، وفي الخبر فرع البستان، وفي الأحساء فرع شارع الظهران، وفي مدينة أبها فرع ابها الرئيسي وفي حائل فرع حائل الرئيسي وفي سكاكا فرع سكاكا وفي عرعر فرع حي مشرف بالإضافة الى فرع صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز.

وسيكون دوام الفروع العاملة خلال إجازة العيد يوم الأربعاء 1441/12/8 الموافق 2020/7/29 وأيام الأحد والاثنين والثلاثاء 12 و13 و1441/12/14 الموافق 2 و3 و2020/8/4 (حسب تقويم أم القرى) من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً، وفي ما يخص فروع المطارات الدولية مطار الملك فهد، مطار الملك عبدالعزيز (الصالة الجنوبية – الصالة الشمالية)، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز فسوف تعمل على مدار الساعة كالمعتاد، في حين أن فروع مطارات (مطار أبها، مطار الأمير نايف، مطار الأمير سلطان، مطار الملك عبدالله) ستعمل من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 مساءً لتقديم الخدمات للمسافرين.

ويلتزم البنك الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من فايروس كورونا المستجد في كافة مباني وفروع البنك في مختلف مناطق المملكة تنفيذا لتوجهات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويطبق قواعد التباعد بين الموظفين والعملاء المترددين على البنك، وقد قام البنك بوضع وحدات تعقيم متخصصة تضم أجهزة لقياس الحرارة في كافة مبانيه، وتوزيع أجهزة لقياس الحرارة وكاميرات حرارية لمباني وفروع البنك وذلك لاكتشاف أي أعراض لارتفاع درجات الحرارة لموظفي البنك والعملاء المترددين، إضافة إلى تطهير وتعقيم شامل للمباني والفروع وصالات الانتظار وأجهزة الصراف الآلي، كما قام بتوزيع الكمامات والقفازات والمعقمات.

يذكر أن البنك الأهلي التجاري تبنى أكثر من 20 مبادرة اجتماعية واقتصادية ومالية لمواجهة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي، حيث وصل الدعم النقدي المقدم من البنك إلى نحو 53.5 مليون ريال للصندوق الصحي والصندوق المجتمعي، إضافة إلى حزمة المبادرات المالية والاقتصادية الأخرى الممثلة في الإعفاءات، والتمويلات المقدمة، وتأجيل سداد أقساط التمويل، لدعم عملائه من الأفراد والمنشآت المتضررة لمواجهة جائحة كورونا، وأيضاً المبادرات الاجتماعية كالمساعدات الغذائية والتوزيعات العينية للوجبات الرمضانية وكسوة العيد والحقائب الصحية والكمامات وأدوات التعقيم والتطهير.