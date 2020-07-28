• تنتهي فترة الاكتتاب في الطرح الإضافي للصندوق يوم الخميس 6 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441 • يبلغ العائد الصافي المستهدف إلى رأس مال الصندوق للعام الأول بعد الطرح الإضافي 7.76% من القيمة الإسمية للوحدة

كشفت «الخبير المالية»، الشركة المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، تفاصيل الأصول العقارية الثلاثة التي ينوي «صندوق الخبير ريت» الاستحواذ عليها في الطرح الإضافي ليصل عدد العقارات التي يستثمر فيها الصندوق إلى 10 عقارات.

وأشارت إلى أن الأصول تتكون من:



1- برج أليجانس: وهو برج مكتبي، يقع بالقرب من المحاور الرئيسية بمدينة الرياض، تم افتتاح العقار في الربع الثاني من سنة 2020 بفترة إيجارية تبلغ خمس سنوات.



2- كليات الفارابي: وهو مبنى تعليمي يقع في شمال وسط مدينة الرياض بحي المروج على تقاطع طريق العليا مع طريق الملك بن فهد، وهما من أهم المحاور الرئيسية بمدينة الرياض، ومؤجر بعقد إيجار لمدة 25 سنة، ومن المتوقع أن يعزز العقار نمو عوائد الصندوق وتنوع مصادر دخله.



3- المبنى التدريبي لكليات الفارابي: وهو عقار تعليمي (قيد التطوير)، ويقع ضمن مجمع كليات الفارابي، كما يتمتع بعقد إيجار لمدة 25 سنة.

وتشتمل المحفظة العقارية للصندوق على عقارات تتركز في كل من قطاعات التجزئة والمكاتب الإدارية والقطاع السكني والتعليمي، حيث تشكل العقارات المتعددة الاستخدام الحصة الأكبر من المحفظة بنسبة 41.4%، ويشكل قطاع التجزئة نسبة 26.9%، والقطاع التعليمي 16.9%، وتشكل العقارات السكنية نسبة 14.8%.



وتقع العقارات في مواقع إستراتيجية في كل من مدينة جدة والرياض وتبوك، حيث يقع كل من مركز «بلازو»، ومركز «هوم وركس»، ومجمع الملقا السكني في مدينة الرياض، وجالري مول في مدينة تبوك، ومركز «النخبة» التجاري، ومركز «أهلاً كورت»، ومركز «بن 2» التجاري في مدينة جدة.

يذكر أن «صندوق الخبير ريت» قد أعلن ابتداء فترة الاكتتاب في الطرح الإضافي للصندوق يوم الأحد 19 يوليو 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441، والذي سيستمر حتى يوم الخميس، 6 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441، حيث يتاح الاكتتاب عن طريق قنوات الاشتراك لدى «الجزيرة كابيتال» و«البنك السعودي الفرنسي» باعتبارهما الجهتين المستلمتين، كما يتاح أيضاً عبر رابط الاشتراك على موقع مدير الصندوق.

و«الخبير المالية» هي شركة متخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة والخدمات الاستثمارية، مقرها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وحاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية برقم (37–07074).