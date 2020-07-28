أكدت وزارة التجارة لـ«عكاظ» وجود تنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتنفيذ جولات رقابية مشتركة على أسواق بيع المواشي في كافة مناطق المملكة لرصد الأسعار وتحليلها، ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار.



ولفتت «التجارة»، إلى أنها تعمل على ضبط أي مبالغة مقصودة وغير مبررة في الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.



ونوهت بأنها تنسق مع الموردين لزيادة المعروض من المواشي لضمان استقرار الأسعار، خصوصاً مع الارتفاع المتوقع في الطلب في الفترة الحالية.



يذكر أن أسواق المواشي في المملكة تشهد مع قرب حلول عيد الأضحى نشاطاً كبيراً في شراء الأضاحي وارتفاعاً طفيفاً في الأسعار كالعادة لمثل هذا التوقيت من كل عام.