أعلنت «بارنز»، الوجهة المفضلة لمحبي القهوة الأصيلة منذ العام 1992، اليوم عن افتتاح أول فرع للقهوة المختصة في حي الزهراء بجدة. وقد صُمّم الفرع ليعرّف الذواقة على تجربة غير مسبوقة لاستكشاف ألذ مذاقات القهوة المختصة، وسط أجواء تم إعدادها وفق لمسات تحاكي ميول الضيوف، وتتوجها مقاعد أخاذة تصحبهم في رحلة غامرة إلى عالم من الشعور بالارتياح والسعادة.



يتيح الفرع الجديد بأسلوبه المبتكر الاستمتاع بأجود أنواع القهوة المختصة، ولا تقتصر مزايا الفرع الجديد على مقاعده المصممة بأسلوب مستحدث كلياً لتعبر عن بداية رحلة جديدة و تجربة مختلفة بمسمى بارنز- إكس. ويقع في مركز هاشم الكائن في حي الزهراء، شارع أحمد العطاس في جدة. ومن أبرز ما يلفت انتباه زوار كافيه «بارنز-إكس» لمسات الديكور الأنيقة والانتباه لأدق التفاصيل، فهي تزخر بتصميم عصري تتوجه مقاعد مريحة تمنح الضيوف تجربة جلوس رائعة وغامرة. كما أن الألوان الهادئة المختارة بعناية والتي تتداخل مع الخشب واللون النيفي التي تضفي على الأجواء شعوراً بالدفء والارتياح. ويتكون كافيه «بارنز-إكس» من طابقين بالإضافة إلى غرفة خاصة، مما يجعلها الوجهة المفضلة لاجتماعات العمل واللقاءات غير الرسمية أو تلك التي تجمع معاً بين الأسرة والأصحاب. والكافيه مجهز أيضاً بأحدث التقنيات الحديثة، ومنها نقاط الاتصال وخدمة الواي فاي المتوافرة مجاناً لكافة الضيوف.



يتميز فريق عمل الكافيه بشغفه وتمسكه بتقاليد الضيافة الأصيلة وأسلوب تعامله الودي، فقد تم تدريب أفراده على أعلى مستوى في أصول تقديم خدمات الضيافة لمنح العملاء تجربة لا تنسى لطالما يتوقعونها من كافيه عصري ومتميز.



إلى جانب قائمة مشروبات القهوة اللذيذة التي يقدمها الكافيه، فضلاً عن حبوب البن الخضراء المنتقاة من أفضل أنواع البن من مختلف المناطق، بما فيها جوتيتي وهامبيلا في إثيوبيا وأنتيوكيا في كولومبيا المدعومة بنكهات غنية، هناك مزيج جديد وفريد أضيف مجدداً لتحفيز الذواقة على اكتشافه. يستخدم مزيج «بارنز-إكس» لتحضير الإسبريسو والقهوة المقطرة للاستمتاع بفنجان يتدفق بالإيحاءات اللذيذة.



إن دمج شغف الضيافة والإبداع الحقيقي معاً قد ساهم في التوسع المستمر لسلسلة فروع بارنز، لتقدم إلى ضيوفها تجربة جلوس بمنتهى الراحة في «بارنز-إكس»، تحمل لمسات من الديكورات الدافئة والأنيقة، وهو ما يتيح لهم الاستمتاع بأحلى الأوقات أثناء احتساء القهوة المختصة لديهم.