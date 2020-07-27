أعلنت كل من شركة آبفي (AbbVie) العالمية المتخصصة في أبحاث وإنتاج الأدوية البيولوجية، والشركة العربية للمستحضرات الدوائية (أرابيو)، اليوم (الإثنين)، عن بلوغهما مرحلة تصنيع مليون عبوة من الأدوية منذ بداية شراكتهما قبل ست سنوات.



أبرِمت الاتفاقية بين شركة آبفي (AbbVie) والشركة العربية للمستحضرات الدوائية (أرابيو) في عام 2014 لتطوير قدرات تصنيع الأدوية البيولوجية في المملكة.



وتعليقاً على هذا الإنجاز المهم لشركة آبفي (AbbVie)، قال أشرف داود، المدير العام لشركة آبفي (AbbVie) في المملكة العربية السعودية: «كانت أولوياتنا الأساسية عندما بدأنا في هذه المسيرة مع شركة أرابيو قبل ست سنوات، هي ضمان تعزيز توفُّر الأدوية وإيصالها للمرضى في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وكذلك دعم قدرات تصنيع الأدوية البيولوجية في المملكة». وأضاف: أشعر بالفخر اليوم بأن أعلن أننا ساهمنا في تصنيع مليون عبوة من الأدوية المختلفة بما فيها الأدوية البيولوجية محلياً، وهو إنجاز مهم جداً بالنسبة لنا في آبفي (AbbVie)، بأن نساهم في تحقيق رؤية المملكة في مجال الرعاية الصحية، ونتعهّد بالاستمرار بإحداث التأثير الإيجابي الملموس في حياة المرضى، من خلال تسهيل وصولهم إلى علاجاتنا وأدويتنا المهمة والأساسية لاستمرارهم في عيش حياة صحية.



وأضاف د. عبدالرحمن المطيري، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للمستحضرات الدوائية (أرابيو): سررنا ببدء عملنا الوثيق وتعاوننا مع شركة آبفي (AbbVie) منذ عام 2014، ونشعر بالفخر لقدرتنا على المساهمة في تعزيز قدرات التصنيع الدوائية في المملكة وتطويرها باستخدام أحدث التقنيات. وكَفِل هذا التعاون استمرارية توفير إمدادات الأدوية الأساسية للمرضى في جميع أنحاء المملكة. ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا لزيادة تعزيز وتوطين مجال التكنولوجيا الحيوية والتصنيع معاً.



قامت آبفي (AbbVie) مؤخراً، بهدف ضمان تسهيل وصول المرضى إلى العلاجات الرئيسية، بتنفيذ برنامج لتوصيل الأدوية إلى المنازل يغطي جميع أنحاء المملكة. وتعاونت شركة آبفي (AbbVie) مع مستشفيات مختلفة في المملكة لدعم خدمة صناديق التوصيل للمنازل، التي ستساعد في خدمة حوالى 1800 مريض شهرياً. وسيتيح ذلك للمرضى الذين يعيشون في المناطق النائية تلقي أدويتهم في الوقت المحدد دون أي تأخير، ودون الحاجة لتنقُّلهم إلى مسافات بعيدة وخاصة خلال فترة انتشار فايروس كوفيد-19.