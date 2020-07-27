أعلن بنك الجزيرة عن فروعه المصرفية العاملة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير والمسرات، وذلك لتمكين عملاء البنك في المملكة من الاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة من بنك الجزيرة على أكمل وجه، وتشمل قائمة الفروع العاملة خلال الإجازة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، فرع العزيزية بمكة المكرمة، وفرع المدينة المنورة الرئيسي بالمدينة المنورة، واللذين سيعملان بصفة مستمرة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك يوما (الجمعة) و(السبت)، وخلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً، اعتباراً من يوم (الأربعاء) 8 ذو الحجة 1441هـ الموافق 29 يوليو 2020م وحتى يوم (الثلاثاء) 14 ذو الحجة 1441هـ الموافق 4 أغسطس 2020م.



كما تشمل قائمة الفروع العاملة خلال الإجازة في بقية المدن الرئيسية: فرع طريق الملك عبدالله بمدينة الرياض، فرع الشاطئ بمدينة الدمام، وفرع جدة الرئيسي بمدينة جدة اعتباراً من (الأربعاء) 8 ذو الحجة 1441هـ الموافق 29 يوليو 2020م، وحتى نهاية إجازة العيد يوم (الثلاثاء) 14 ذو الحجة 1441هـ الموافق 4 أغسطس 2020م، من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، ما عدا يوم الجمعة وأول أيام عيد الأضحى المبارك.



وأكد البنك إكمال استعداداته لمواجهة التزاماته تجاه خدمة عملائه على أكمل وجه خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي ستبدأ اعتباراً من نهاية عمل يوم (الثلاثاء) 7 /12 /1441هـ الموافق 28 /7 /2020م وحتى نهاية يوم (الثلاثاء) 14 /12 /1441هـ الموافق 4/ 8 /2020 م



وأشار محمد بن سعود السماري نائب الرئيس ورئيس شبكة الفروع وقنوات التوزيع في بنك الجزيرة إلى أن استعدادات البنك خلال إجازة العيد وموسم الحج تأتي تجسيداً لتوجه البنك الهادف إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائه وتماشياً مع جهوده المستمرة لتسهيل الحصول على منتجاته وخدماته والوصول إلى مختلف شرائح العملاء حيثما كانوا في كافة أنحاء المملكة. وأكد على إمكانية العملاء الاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك عبر العديد من أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، والتي تساندها منظومة البنك لقنوات الخدمات الإلكترونية والتي تعمل على مدار الساعة.