أطلقت سلسلة الهايبرماركت «لولو» المعروفة بمبادراتها ومهرجاناتها على مدار العام، مهرجان «أسبوع التمور السعودية»، والذي يمتد حتى 28 يوليو 2020 في جميع فروع لولو في المملكة العربية السعودية، مسلطاً الضوء على أكثر من 75 صنفاً من التمور في المملكة.

افتتح المهرجان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور د. محمد النويران، وبحضور المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية شهيم محمد، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ولولو.

هذا ونوه شهيم محمد بأن الترويج للطعام التراثي للمملكة العربية السعودية، ودعم المنتجين المحليين هو دائماً محور عملنا. من خلال هذا المهرجان، السكان سيستمتعون بالطعم الرائع للتمور المحلية وبأسعار مذهلة، أيضاً مع وجود العديد من المنتجات المصنوعة من التمر في مخبزنا، المحامص، والأطعمة الساخنة التي يتم إعدادها طازجة.

من جانبه أعرب الدكتور محمد النويران عن شكره لشركاء النجاح في لولو، إذ إن هذه المبادرة ستساهم بالتعريف بالتشكيلة الكبيرة للتمور الطازجة والمعبأة، مؤكداً أنها ستحظى بالاستحسان لدى الجميع من مواطنين ومقيمين.

وأضاف: وكجزء من هذه العروض في المتاجر، نحن سعداء بشراكتنا مع لولو في دعم المنتجين المحليين للمنتجات الزراعية وتمكين الفئات المشاركة كموردين موثوقين، مما سيساهم في تحقيق أهداف ورؤية المركز في دعم القطاع.

الجدير بالذكر أن المملكة تحتضن أكثر من 31 مليون نخلة، بإنتاج يصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً لتحل في المركز الثاني عالمياً بنسبة 17% من مجمل الإنتاج العالمي، حسب آخر تقرير نشر عن طريق المركز الوطني للنخيل والتمور.