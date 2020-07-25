نفذت خمس جهات حكومية جولات رقابية على صالات ومعارض بيع المركبات للتأكد من وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات الخفيفة.

وأسفرت الجولات التي نفذتها وزارتا الصناعة والثروة المعدنية، والتجارة، والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، عن 1717 زيارة بجميع مناطق المملكة رُصد خلالها 6 منشآت مخالفة.

وأظهرت نتائج الجولة الرقابية في مدينة الرياض عن تنفيذ 237 زيارة رصدت مخالفتين، وفي عسير 122 زيارة رصدت مخالفة، وفي مكة 160 زيارة رصدت مخالفة، وفي المدينة 88 زيارة رصدت مخالفتين.

وبينت نتائج الجولة عدم رصد مخالفات في 9 مناطق شملت الجوف، الشمالية، حائل، الشرقية، نجران، جازان، الباحة، القصيم، تبوك.

وشملت أنواع المخالفات وجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون السعودية على المركبة، أو عدم وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبة، أو عدم وضع البطاقة على المركبة في مكانها الصحيح، أو البطاقة الملصقة تالفة أو ممزقة، أو البطاقة الملصقة ذات لون أبيض وأسود.