يواصل متجر HUAWEI AppGallery توسيع مجموعة التطبيقات التي يقدمها للمستخدمين في المملكة العربية السعودية وطرح خيارات جديدة لتوظيف القدرات المتقدمة التي تتميز بها أجهزة هواوي الذكية.

وتحتوي منصة HUAWEI AppGallery، متجر التطبيقات الرسمي لأجهزة هواوي الذكية، على مجموعة واسعة من التطبيقات المصممة خصيصاً وحصرياً للمستهلكين في المملكة لتقديم الخدمات المحلية وتقديم المزيد من المزايا العملية التي تلائم احتياجات مالكي أجهزة هواوي.

وباعتباره المنصة الموثوقة لتطبيقات هواوي، يضيف متجر HUAWEI AppGallery أيضاً تطبيقات جديدة تم تطويرها من قبل المطورين المحليين وتوظّف القدرات المتقدمة لأجهزة هواوي الذكية كمزايا المعالجة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وتسعى هواوي باستمرار إلى تقديم ابتكارات تكنولوجية جديدة في أجهزتها الذكية، ومن خلال تعاونها الوثيق وشراكاتها مع المطورين، يمكن للشركة توفير إمكانات جديدة عبر منظومة تطبيقاتها وتعزيز كفاءتها وميزاتها والارتقاء بتجربة تطبيقات HUAWEI AppGallery المصادقة رسمياً.

ومن هذه المزايا منصة تطوير التطبيقات الجديدة HiAI Engine، التي تفتح الآفاق للإمكانيات الذكية للأجهزة وتدمج قدرات الشريحة والمنصة والسحابة لتشمل التطبيقات وبالتالي توفر تطبيقات أكثر ذكاءً وقوة.

وتتيح منصة تطوير التطبيقات HiAI Engine الميزات المتقدمة في أجهزة هواوي بما في ذلك رؤية الحاسوب والتعرف التلقائي على الكلام وفهم اللغة الطبيعية للاستخدام في التطبيقات.

ومن خلال منصة تطوير التطبيقات HiAI Engine يمكن التوسع في إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي أتيحت سابقاً فقط عبر ميزات وخصائص الأجهزة، وتكييفها لتتناسب مع التطبيقات مما يُطلق مجموعة جديدة من الفرص لمطوري التطبيقات ومستخدمي أجهزة هواوي الذكية.

وتضم قائمة التطبيقات المختارة لهذا الأسبوع من متجر HUAWEI AppGallery في المملكة العربية السعودية:



تطبيق حراج

هو تطبيق للبيع والشراء يتيح للمستخدمين إنشاء ونشر إعلاناتهم على الإنترنت. والتطبيق هو أول تطبيق في المملكة العربية السعودية تم تطويره للاستفادة من مزايا منصة تطوير التطبيقات HiAI Engine. ومن خلال التكامل التام مع قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة، يعمل التطبيق تلقائياً على تحسين جودة صور العناصر المعروضة للبيع والتي يقوم المستخدمون بتحميلها، وزيادة دقتها لإنشاء إعلان أكثر جذباً والمساعدة في إتمام عملية البيع.

تطبيق «أي وظيفة»

هو تطبيق مخصص للباحثين عن عمل يطلعهم باستمرار على أحدث الأخبار وقوائم الفرص الوظيفية المتاحة في المملكة العربية السعودية. ويتضمن التطبيق أحدث قوائم الوظائف الحكومية والعسكرية ووظائف القطاع الخاص كما يرسل إشعارات عن الوظائف الجديدة ويوفر خيارات بحث متقدمة لمساعدة المستخدمين على الاستطلاع والبحث في القوائم للعثور على شواغر مناسبة لمهاراتهم ومتطلباتهم.





تطبيق «عقار»

تطبيق عقار هو الوجهة الجديدة للأشخاص الراغبين بشراء أو استئجار شقق وفلل في المملكة العربية السعودية. ويعرض التطبيق أنواعاً مختلفة من العقارات إلى جانب الأراضي المعروضة للشراء أو الاستئجار. ويتم ربط هذه القوائم بتطبيقات الخرائط المعروفة بحيث يمكن للمستخدم البحث حسب الموقع وكذلك حسب نوع العقار كما يحتوي التطبيق على قوائم مفصلة تشمل الصور والأسعار.





تطبيق «سيارة»

يمكّن المستخدمين من البحث عن أحدث السيارات الجديدة والمستعملة في معارض السيارات وصالات العرض في المملكة العربية السعودية مباشرة عبر هواتفهم المحمولة. ويحتوي التطبيق على قوائم قابلة للبحث بحسب العلامة التجارية وطراز السيارة وسعرها وحالتها وغير ذلك من المواصفات. كما يتيح التطبيق للمستخدم شراء سيارة بالتقسيط وشحنها إلى منزله مباشرة.