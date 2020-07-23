ترأس أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الخميس) عبر الشبكة الافتراضية، الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية.

ونوه أمير الشرقية في مستهل اللقاء بالدعم السخي واللامحدود الذي حظي به قطاع الإسكان، ودعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مبيناً أهمية العمل على توسيع قاعدة الشركاء في برامج الإسكان التنموي، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص وبرامج المسؤولية الاجتماعية، مع تعزيز الشراكة مع القطاع غير الربحي، وتطوير البرامج التنموية المقدمة للمستفيدين، لتسهم في إخراجهم من دائرة العوز والاحتياج، إلى المساهمة والإنتاج، مؤكدا ضرورة دراسة الخيارات السكنية المتاحة، والبحث عن خيارات منخفضة التكلفة، وقادرة على تحقيق مفاهيم كفاءة الطاقة، وتتناسب مع حاجات وتطلعات المستفيدين.

وبين أهمية المسارعة في توفير الوحدات السكنية للمستفيدين على قوائم الجمعيات الخيرية الشريكة، ودراسة الحالات بما يضمن منح الحالات الأشد حاجة الأولوية في تسلم الوحدات، مضيفاً أن الفرص التنموية في مجال الإسكان واسعة، مما يحتم على مختلف الجهات المشاركة والمبادرة في سد هذا الاحتياج المُلح، مؤكداً أهمية تعزيز التمويل غير الحكومي لبرامج ومبادرات البرنامج، وتفعيل الدور التطوعي وتعزيز المشاركة التطوعية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في تحفيز التطوع التخصصي في مختلف القطاعات والبرامج، مشيراً إلى الدور المحوري للجنة في تحقيق المستهدفات، مما يوجب مد جسور التعاون والشراكة والتنسيق مع مختلف الجهات، وإشراكها بحسب اختصاص كل جهة في تحقيق الأهداف.

ثم دشن أمير الشرقية مبادرات تنمية قدرات مستفيدي الإسكان التنموي في المنطقة.

وشهد اللقاء عرضاً مرئياً من أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الذي تناول جهود أمانة المنطقة الشرقية في دعم جهود اللجنة، والإسهامات التي تعمل عليها الأمانة لتنفيذ التوصيات الصادرة.

كما شهد اللقاء عرضاً مرئياً من وكيل وزارة الإسكان للإسكان التنموي المهندس أحمد بن القرعاوي، بين فيه جهود البرنامج، والأهداف التي يسعى لها، والمنجزات التي تحققت منذ انطلاق البرنامج.

واطلع أمير المنطقة على إيجاز عن جهود اللجنة في الفترة الماضية، وما وقعته من اتفاقيات إطارية، ومبادرات مختلفة، إضافة إلى زيارات المتابعة والتنسيق التي عملت عليها اللجنة.