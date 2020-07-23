أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) استكماله بنجاح لطرح صكوك الشريحة الثانية بقيمة 5 مليارات ريال سعودي، وقد تجاوز عدد الصفقات عدد المستثمرين، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يؤكد مكانة بنك «ساب» القوية في الأسواق المحلية.

وتعد هذه أول عملية إصدار صكوك للبنك المندمج في أسواق الاقتراض الرأسمالية، مما سيعزز مركز رأس المال لبنك «ساب» وقدرته على دعم عملائه.

ويمثل هذا الإصدار أكبر طرح مشترك من الدرجة الثانية في تاريخ البنوك السعودية، وأكبر طرح محلي على مستوى القطاع المصرفي منذ إدراج أجندة النمو الوطنية للمملكة في إطار رؤية 2030، إضافة إلى أكبر عملية إصدار غير حكومية في أسواق الدين في المملكة منذ 2018، لذلك يفخر بنك «ساب» بدعمه للتطوير المستمر في الأسواق الرأسمالية المحلية.

وعلقت رئيس مجلس إدارة «ساب» لبنى العليان قائلة: «نحن سعداء جدا بنجاح هذا الطرح وسط بيئة مليئة بالتحديات، مع امتناننا للمستثمرين لثقتهم في بنك ساب. كما أود أن أعرب عن خالص الشكر للجهات التنظيمية على دعمهم المستمر، وأخص بالشكر مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية».

يذكر أن هيكلة الصكوك متوافقة تماماً مع متطلبات لجنة «بازل» التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي وتمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الشرعية لدى «ساب». وتنفرد شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية» بتنظيم وإدارة عملية طرح هذه الصكوك.