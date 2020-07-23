يعد مطعم روهي للمأكولات الهندية، الذي يقع بمدينة الرياض، بشارع التخصصي، من أفضل المطاعم الهندية والأول من نوعه بالمملكة، إذ يتميز بتقديمه الأطباق التقليدية التي تشتهر بها منطقة شمال جمهورية الهند، وسط أجواء وديكورات داخلية مستوحاة من الحضارة الهندية والتوابل الشرقية المعروفة بحضورها الطاغي في المطبخ الهندي الذي يحظى بحضور عالمي لافت لتميزه بما يقدم عن باقي المطابخ العالمية.

وأصدر المطعم بناء على إقرار الهيئة العامة للزكاة والدخل ضريبة القيمة المضافة (15%) اعتبارا من تاريخ 01/07/2020، وحرصا من إدارته على عملائها، قرارا بأنه سيتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% عن جميع زوار المطعم، نظرا للظروف الراهنة، ودعما لجميع الزوار.

وعليه، ستبقى أسعار المطعم كما هي قبل جائحة كورونا، إذ تشمل الأسعار جميع ما يقدمه المطعم من مأكولات ومشروبات.