أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم (الخميس)، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الثاني من عام 2020، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت: www.stats.gov.sa

وقد سجّل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعا بنسبة +7.0% في الربع الثاني من عام 2020 مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، متأثرا بارتفاع أسعار العقارات «السكنية» بنسبة +1.8%، فيما أسهم انخفاض أسعار العقارات «التجارية» بنسبة -1.7% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام، كما سجَّلت أسعار العقارات «الزراعية» ارتفاعا طفيفا بنسبة +0.3%.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنيَّة هو العامل الرئيسي في الزيادة السنوية في أسعار العقارات في الربع الثاني من عام 2020، إذ ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة +1.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020، مما أسهم في زيادة أسعار العقارات «السكنيَّة»، وبالتالي ارتفاع المؤشر العام نظرا لثقلها الكبير في المؤشر.

وأشار التقرير إلى أن من بين العقارات «السكنيَّة» الأخرى فقد ارتفعت أسعار الفلل بنسبة +2.0%، وأسعار الشقق بنسبة +1.0%، في حين انخفضت أسعار البيوت بنسبة -1.3%، وأسعار العمائر السكنية بنسبة -1.3%، كذلك انخفضت أسعار العقارات «التجارية» بنسبة -1.7% متأثرةً بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية، إذ انخفضت بنسبة -1.7%.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار صالات العرض والمحلات التجاريَّة بنسبة +1.2%، وأسعار العقارات «الزراعية» بنسبة +0.3% متأثرةً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية.

ولفت التقرير إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات قد انخفض بنسبة -0.1% في الربع الثاني من عام 2020، مقارنةً بالربع السابق من العام نفسه، مشيرا إلى أن ذلك يعود وبشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار العقارات «التجارية» بنسبة -0.4%، لاسيما أسعار قطع الأراضي التجاريَّة التي انخفضت بنسبة -0.4%، إذ استقر متوسط أسعار العقارات «السكنية» و«الزراعية» مقارنةً بالربع السابق، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر.