وقع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان 11 عقدا استثماريا مع عدد من المستثمرين والمؤسسات والشركات الوطنية، بقيمة إيجارات وعائدات تتجاوز 5 ملايين ريال لإجمالي مدد العقود، في مجالات مختلفة من المشاريع الاستثمارية.

وأكد المهندس الشرعان أن طرح أمانة المنطقة فرص الاستثمار يؤكد حجم الدعم والتشجيع الذي يقدمه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز للاستثمار والمستثمرين وتوجيهاته الدائمة بتسهيل إجراءات المستثمرين والعمل على تقديم مزيد من الفرص الاستثمارية لرجال وسيدات الأعمال من داخل وخارج المنطقة.

وأوضح عقب توقيع العقود حرص الأمانة على طرح كافة المواقع والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات أمام المستثمرين، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً طرح المزيد من الفرص النوعية في المنطقة، وأن المنطقة ما زالت تحتاج مزيدا من الأنشطة المهمة. وحث المستثمرين على الاستثمار بمنطقة الجوف ، وأن الأمانة على استعداد لإزالة أي عوائق، إن وجدت، وتسهيل إجراءات الاستثمار بما يتوافق مع لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة مؤخراً.

وقدم الشرعان شكره لأمير منطقة الجوف ونائبه، ووزير الشؤون البلدية والقروية على ما يحظى به القطاع البلدي من دعم ومتابعة، مبينا أن الأمانة لديها المزيد من المواقع الاستثمارية التي ستعمل على طرحها خلال الفترة المقبلة من خلال تطبيق فرص.