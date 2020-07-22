أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن بيانات شهر يوليو الجاري تبشر بتعافي الاقتصاد السعودي، رغم وجود الكثير من الضبابية، وتوقع أن تقل نسبة انكماش الاقتصاد السعودي عن النسبة التي توقعها صندوق النقد الدولي عند مستوى 6.8%، وبيّن أن الطلب على السياحة في السعودية ارتفع في شهر يوليو الجاري بفضل الطلب المحلي.وفي ما يتعلق بصندوق الاستثمارات العامة، قال الجدعان، إن الصندوق يمتلك سيولة وفيرة، وإن الإنفاق في الميزانية المعلن في شهر ديسمبر القادم سيظل على الأرجح دون تغيير حتى نهاية العام الحالي، مع إعادة التخصيص لبعض القطاعات.وعن ضريبة الدخل وتطبيقها في السعودية، قال الجدعان: «الضريبة تتطلب الكثير من الوقت للإعداد، ولا خطة وشيكة لتطبيقها، لكننا لا نستبعد أي شيء».ولفت إلى أن السعودية أصدرت ديوناً محلية تزيد بكثير عما كان مخططاً لهذا العام، ولم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن عملية الطرح الدولي القادم للدين، إضافة إلى وجود رغبة في طرح بعض الشركات بسوق المال خلال العام الحالي والقادم، إضافة إلى خصخصة شركات الرعاية الصحية وقطاع التعليم.