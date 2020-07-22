نظمت غرفة التجارة العربية البريطانية، (الأربعاء) اجتماع الطاولة المستديرة الافتراضية برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين في ظل جائحة كورونا.

وقال خالد بن بندر إن العالم يتعلم العيش مع وباء كوفيد-19، مؤكدا أن السعودية بدأت بإجراء تغييرات جذرية قبل الوباء من خلال رؤية 2030 لإعادة هيكلة البلاد وبناء أمة جديدة تتحول من مصدر للنفط إلى مصدر للطاقة.

من جهته أشار رئيس مجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة الرياض عجلان العجلان إلى أهمية التكاتف والتعاون في هذا الوقت لمواجهة التحديات، مؤكدا دور مجلس الغرف السعودية بترويج العلاقات الاقتصادية مع الدول والمملكة المتحدة وخاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، منوها إلى حجم التجارة بين السعودية وبريطانيا المقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي.