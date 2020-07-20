بسبب الوضع الراهن الذي أجبر الجميع على تقييد السفر و البقاء في المنزل للمحافظة على الأمان, رائدة تجارة التجزئة لولو هايبرماركت أحضرت العالم في مكان واحد من خلال تدشين مهرجان المأكولات العالمية و لمدة أسبوعين: حول العالم: الإحتفال بالنكهات العالمية و ذلك بتوفير أكثر من 10.000 منتج من 25 دولة من 19 يوليو حتى 1 أغسطس 2020.

هذه العروض ستتوفر في المتاجر و على المتجر الإلكتروني: www.luluhypermarket.com و سيتم عرض المنتجات العالمية التي يتم استيرادها من الولايات المتحدة, المملكة المتحدة, أستراليا, اسبانيا, ايطاليا, فرنسا, جنوب أفريقيا, الهند, سريلانكا و العديد من الدول الأخرى.

السيد شهيم محمد, المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى شارك:«لولو دائماً تأخذ زمام الأمور لتكون أول سلسلة هايبرماركت في المنطقة تظهر التنوع الغني من الطعام التقليدي و الثقافة لمختلف البلدان على مدار العام, لنجعل مقولة حيث يأتي العالم للتسوق حقيقة. نحن نعتقد أن الطعام هو السلسلة و الطريقة الأفضل للحصول على طريقة للاحتفال بجميع الجنسيات في مكان واحد من خلال مهرجان الطعام, خصوصا أن هذا التحدي في هذه الأوقات لعدم قدرة الناس على السفر كما كان سابقاً.»

لولو ستقوم بالترويج لتشكيلة كبيرة من المنتجات المستوردة, التي تتضمن الاحتياجات اليومية حتى المنتجات العضوية, المنتجات الصحية و العصائر, الألبان و اللحوم, الخبزو المزيد أيضاً.

شركائنا حول و موردينا حول العالم ساهموا في العديد من الأمور لضمان استمرارية توريد الأغذية لجميع فروعنا في جميع أنحاء المملكة بمساعدة مكاتبنا للتوريد المنتشرة حول العالم. نحن دائماً نحاول تفعيل الاجراءات الآمنة و الصحية و اجراءات التباعد الإجتماعي في كل متجر لضمان سلامة زوارنا و موظفينا," أضافها محمد شهيم.

حيث يأتي العالم للتسوق – في قائمة أكبر تجار التجزئة في الشرق الأوسط و أحد أنجح الأعمال حول العالم. تخدم أكثر من 1.600.000 عميل يومياً, و اسرع سلسلة تجزئة نمواً في 10 بلدان من ضمنها, الخليج العربي, الهند, مصر, اندونيسيا و ماليزيا. أوجدت بداية التسعينات, و نجحت بالتوسع في مختلف انحاء العالم و تدير حاليا أكثر من 188 متجر بعدد موظفين يبلغ 55.000 موظف.