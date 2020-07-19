أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن سلسلة من ورش العمل التعريفية بالأدلة الإرشادية الخاصة بأنظمة الزكاة والضريبة والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بها، والتي يمتد انعقادها خلال العام الميلادي الجاري، بالإضافة للعام المقبل.

وأكدت الهيئة أن سلسلة الورش هذه ستعمل على تقديم أدلتها الرسمية للتعريف بأحكام الزكاة والضرائب السارية في المملكة، وهي ضريبة القيمة المضافة، ضريبة السلع الانتقائية، ضريبة الاستقطاع، وضريبة الدخل، وتعريفهم بأبعادها ومقتضياتها، وذلك بهدف تمكين المكلفين من الامتثال الطوعي لواجباتهم الزكوية والضريبية على النحو الأمثل.

ويصل عدد الورش التعريفية لهذا العام إلى أكثر من 30 ورشة، تتناول زكاة أنشطة التمويل، وزكاة مكلفي التقديري، ودليل قطاع النقل والصناعة والاتصالات، والزراعة والتغذية والفندقة، والعقار والتشييد، وغيرها من الأدلة، بالإضافة إلى الضرائب بأنواعها، والتي سيتم عقدها خلال الأشهر الخمسة المقبلة.

ودعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الاطلاع على جدول الورش لهذا العام والعام المقبل، إلى زيارة موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa )، أو التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر ( @Gazt_Care )، أو عبر البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa )، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.