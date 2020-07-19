أعلن البنك السعودي البريطاني انضمامه لعضوية شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مركز المقاصة)، كعضو مقاصة عام للقيام بعمليات مقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق، وما يندرج تحتها من منتجات في السوق المالية السعودية، وذلك اعتباراً من 14 يوليو 2020.

وتأسيس «مقاصة» يهدف لتطوير خدمات المقاصة المستقبلية وتعزيز الشفافية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك ضمن إطار برنامج تطوير القطاع المالي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ يسعى البرنامج لتطوير القطاع المالي ليكون أكثر تنوعاً وفاعلية لدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

وستكون هذه الخطوة عاملاً رئيسياً في تسهيل نمو أسواق رأس المال السعودية من خلال تحسين البنية التحتية، والحد من المخاطر، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتمكين إدخال منتجات وخدمات مالية جديدة.

وعلق نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في بنك ساب ماجد نجم، قائلاً: «نظراً لمكانتنا الرائدة في القطاع المالي، فإننا ملتزمون بدورنا شريكاً فاعلاً لتحقيق تطلعات المملكة، والإسهام في تنمية وتطوير الأسواق المالية. كما يسعدنا أن نكمل مسيرتنا المتميزة في دعم المؤسسات المالية، وتقديم المنتجات والخدمات التي تلبي طموحات عملائنا».



وأضاف نجم: «إننا نشهد تقدماً حقيقياً في تنوع ونضج قدرات الأسواق المالية في المملكة، ونسعى في بنك ساب إلى مواصلة إسهاماتنا في دفع عجلة التنمية والتطوير للاقتصاد الوطني».



ويأتي ذلك بعد إعلان تداول إطلاق سوق المشتقات الجديدة في 30 أغسطس 2020، وبدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات، كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق السعودية.