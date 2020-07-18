• تبدأ فترة الاكتتاب الأحد 19 يوليو 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441، وتنتهي يوم الخميس، 6 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441. • يبلغ العائد الصافي المستهدف إلى رأس مال الصندوق للعام الأول بعد الطرح الإضافي 7.76% من القيمة الاسمية للوحدة.





أعلنت «الخبير المالية»، الشركة المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، ابتداء فترة الاكتتاب في الطرح الإضافي لـ«صندوق الخبير ريت» الأحد، 19 يوليو 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441، والتي ستمتد حتى يوم الخميس 6 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441. وسيتم الاكتتاب عن طريق قنوات الاشتراك لدى «الجزيرة كابيتال» و«البنك السعودي الفرنسي» الجهتين المستلمتين.

وأعلنت شركة «الخبير المالية» أخيراً حصولها على كافة الموافقات من الجهات المعنية لزيادة إجمالي قيمة أصول «صندوق الخبير ريت» بقيمة 722,80 مليون ريال سعودي، مما يشكل زيادة قدرها 70% ليصبح إجمالي قيمة أصول الصندوق 1,707.51 مليون ريال سعودي. وسيكون ذلك عن طريق طرح 36,528,627 وحدة إضافية من خلال قبول مساهمات عينية ونقدية، وستشكل الوحدات عن طريق الاشتراك العيني 32,732,950 وحدة، إضافة إلى 3,795,677 من الوحدات المطروحة مقابل الاشتراك النقدي.

ويتماشى هذا القرار مع الإستراتيجية طويلة المدى للصندوق والتي تركز على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة للمستثمرين عبر الاستثمار في الأصول المدرة للدخل. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز جاذبية الفرص الاستثمارية التي يوفرها «صندوق الخبير ريت» من خلال توسيع قاعدة أصول الصندوق وتنويع مصادر دخله. حيث سيتم استخدام متحصلات الطرح الإضافي للاستحواذ على ثلاثة أصول عقارية في مدينة الرياض، وهي برج اليجانس ومبنى كليات الفارابي والمبنى التدريبي لكليات الفارابي، ودفع كافة الرسوم والتكاليف ذات العلاقة.

يذكر أن «صندوق الخبير ريت» هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إدراجه في السوق المالية «تداول» بتاريخ 20 مارس 2019 الموافق 13 رجب 1440. وتشمل المحفظة العقارية للصندوق على عقارات تتركز في كل من قطاعات التجزئة والمكاتب الإدارية والقطاع السكني والتعليمي، تقع في مواقع استراتيجية في كل من مدينة جدة والرياض وتبوك.

و«الخبير المالية» هي شركة متخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة والخدمات الاستثمارية، مقرها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وهي حاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية برقم (37 – 07074).