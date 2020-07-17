تمكنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من اختراق تضاريس جبال السروات الوعرة، بنفق خدمة يبلغ طوله 12.5 كلم، لإنجاز أحد أهم مشاريعها العملاقة والنوعية في نقل المياه من أعماق البحار إلى جميع مناطق المملكة، تمثل في مشروع محطة ضخ وخطوط نقل المياه من مكة المكرمة إلى الطائف، عبر أنابيب طولها 45 كلم تمر عبر هذا النفق، في إنجاز جديد يبرز قوة "التحلية" بوصفها كياناً صناعياً رائداً في صناعة المياه، ويُعزز إمكانياتها وقدراتها في سبر أغوار التحديات.ويسمح المشروع بوصول المياه إلى خزانات الطائف الإستراتيجية، التي تتدفق إليها أكثر من 176 ألف م3 من المياه المحلاة يومياً، وتتم من خلالها تغذية المستفيدين في الطائف والباحة.وتُسارع المؤسسة الخُطى الحثيثة، لتنفيذ أحدث مشاريعها العملاقة عبر أنجع وسائلها المتقدمة والفعّالة في قهر التحديات وتذليل العقبات، ووفق أعلى المعايير، وذلك بتنفيذ خط أنابيب يُعد الأكبر من بين أنظمة نقل المياه في العالم، بطول 805 كلم، وسعة تصميمية تبلغ 1.3 مليون م3 يومياً من المياه المحلاة، ليحكي قصة نجاح جديدة في سياق الخطط والجهود المستمرة لإمداد المياه المحلاة ونقلها إلى المستفيدين في كافة مناطق المملكة.وفي سياق مبادرة تنويع واستدامة مصادر المياه لمنطقتي مكة المكرمة والباحة، تعمل "التحلية" على إنشاء محطة ضخ بطاقة تصل إلى 156 ألف م3 من المياه المحلاة يومياً، عبر شبكة من الأنابيب طولها 110 كلم، تمتد من الطائف ويتم ربطها بخط نقل المياه الذي يصل إلى الباحة، ويغذي محافظات تربة ورنية والخرمة والمندق ومراكز سديرة والسِّر وشقصان وقيا وغزايل وأبوراكة.وستبدأ عملية نقل المياه عبر خطوط أنابيب تُعد الأكبر بين أنظمة نقل المياه في العالم، ممثلة في نظام نقل مياه (رابغ – جدة – مكة) الذي يأتي في ظل تغذيــة المدن المستفيدة عبر مصــدر جديد يتمثل في محطة تحلية رابغ، ويبلغ طول خط الأنابيب 650 كلم، ويلبي احتياج العديد من المحافظات والمراكز الواقعة على امتداده.