وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على اعتماد عقوبات مخالفة قرارات الأمر الملكي الكريم بشأن الاستثناء من بعض أحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لصرف تعويض «ساند» للعالمين السعوديين في المنشآت المتأثرة من تداعيات الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد.

وجاءت المخالفات والعقوبات التي تمت الموافقة عليها على النحو التالي:

• استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض: العقوبة (50.000 ريال) تتعدد بتعدد العاملين.

• عدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين في صرف التعويض: العقوبة (10.000 ريال) تتعدد بتعدد العاملين.

• عدم استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض: العقوبة (20.000 ريال) تتعدد بتعدد العاملين.

يذكر أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة لدعم العاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم، خصوصا بعد تأثيرات فايروس كورونا المستجد، ولتحسين بيئة العمل وتطويرها والمحافظة على مكتسبات سوق العمل من القوى العاملة.