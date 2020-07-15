قفز سهم تسلا خلال عام واحد بنسبة 583.27%، ليلامس خلال تداولاته هذا الأسبوع مستوى 1764 دولارا للسهم، كأعلى سعر في تاريخ السهم، لتصبح ضمن قائمة أكبر 10 شركات مدرجة في سوق الأسهم الأمريكية، ويصبح إجمالي القيمة السوقية للشركة 320 مليار دولار، لتتجاوز القيمة السوقية لشركة قوقل. وساهم في ارتفاع السهم تمكن الشركة من تجاوزها قدرات التسليم في الربع الثاني، بتقديمها 90650 سيارة، بعد أن كانت التقديرات تشير إلى 72 ألف سيارة فقط.

وارتفع السهم أكثر من 55% في يوليو وحده بعد أن تجاوزت الشركة بسهولة قدرات التسليم في الربع الثاني، حيث قدمت نحو 90650 سيارة مقارنة بتقديرات بتسليم 72 ألف سيارة فقط.

وافتتح سهم تسلا خلال تداولاته اليوم (الأربعاء) بانخفاض طفيف نسبته 3.31% عند مستوى 1465.17 دولار للسهم، ويعود سبب الانخفاض الطفيف لجني الأرباح من قبل المضاربين.

وقبل 10 سنوات، وتحديدا 16 شهر يوليو لعام 2010، كان سعر السهم يتداول عند مستوى 27.19، ليرتفع حاليا خلال 10 سنوات بنسبة 6388% بزيادة في سعر السهم بقيمة 1736.87 دولار عن السعر الذي سجله في أعلى مستوى خلال الأسبوع الحالي.