أكّد وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على أهمية التزام جميع الدول المشاركة في اتفاق «أوبك بلس» بحصص الخفض المُحددة لها، للتعجيل بعودة التوازن إلى السوق البترولية العالمية.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الدولة للموارد البترولية في جمهورية نيجيريا الاتحادية تيمبيري سيلفا.

وتركّز الحديث بين الوزيرين، على متابعة تطورات الأسواق البترولية، والتحسن الذي تشهده السوق في الطلب العالمي على البترول، وسير تنفيذ اتفاقية «أوبك بلس».

وفي نهاية الاتصال، صدر عن الوزيرين البيان الصحفي المشترك التالي: «تؤكّد المملكة العربية السعودية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية التزامهما التام باتفاق «أوبك بلس».

من جانبه، أكّد الوزير النيجيري التزام بلاده باتفاق «أوبك بلس»، موضحاً أنها تُدرك أن التزامها الحالي بحصتها من الخفض لا يزال دون مستوى الالتزام التام، كما أكّدت ذلك المصادر الثانوية التي تراقب السوق، مؤكّداً معاليه أن نيجيريا سترفع مستوى التزامها إلى 100 %، مع التزامها بالتعويض، خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، عن كميات الإنتاج الزائدة خلال شهري مايو ويونيو.

وفي ختام الاتصال الهاتفي، أكّد الوزيران أن ما تبذُله الدول المشاركة في اتفاق «أوبك بلس»، من جهود باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج التي أقرها الاتفاق، يصب في صالح تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية والتعجيل بتحقيق توازنها.