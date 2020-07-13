أكدت المملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، التزامهما التام باتفاق «أوبك بلس»، وما تبذُله الدول المشاركة في الاتفاق، من جهودٍ باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج التي تقررت في الاتفاق، ستُعزز استقرار أسواق البترول العالمية، وتُعجّل بتحقيق توازنها.

جاء ذلك، في بيان صحفي صدر عن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير النفط العراقي إحسان عبدالجبّار إسماعيل، خلال اتصال جرى بينهما اليوم (الإثنين).

وتركّز الحديث بين الوزيرين على متابعة تطورات الأسواق البترولية، والتحسن الذي تشهده السوق في الطلب العالمي على البترول، ومسيرة العمل في اتفاقية خفض الإنتاج الحالية لدول «أوبك بلس».

وفي هذا الصدد، أثنى وزير الطاقة على أداء العراق في إطار الاتفاق، حيث وصل مستوى الالتزام من طرف العراق في شهر يونيو إلى ما يُقارب 90 %، كما أكّدت ذلك المصادر الثانوية.

كذلك شكر الوزير، نظيره العراقي على هذا الإنجاز، وعبّر عن ثقته بأن العراق سوف يواصل ويُحسّن مستوى التزامه.

من جانبه، أكّد الوزير العراقي التزام بلاده باتفاق «أوبك بلس»، مُضيفاً أن العراق سيرفع مستوى التزامه إلى 100 % بدءًا من الشهر القادم، مع التزامه بالتعويض، خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، عن كميات الإنتاج الزائدة خلال شهري مايو ويونيو.