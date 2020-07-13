تعقد وزارة المالية غداً (الثلاثاء) لقاءً افتراضياً للكشف عن عدد من المنتجات الجديدة عبر منصة اعتماد، استمراراً لسعيها نحو التحول الرقمي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويُنتظر أن تستهدف المنتجات شرائح جديدة من المستفيدين لمنصة اعتماد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين) والقطاع المالي والمصرفي والموظف الحكومي، إذ تسعى الوزارة من خلال هذه المنتجات إلى زيادة التمكين للجهات الحكومية وتعزيز الفرص والشفافية للقطاع الخاص، إضافة إلى تسهيل الإجراءات لتسريع إنجاز التعاملات المالية، وتقديم تجربة مميزة للمستفيدين.