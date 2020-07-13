أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» بالتعاون مع البنك السعودي البريطاني «ساب»، عن انطلاق برنامج مسرّعة تقدَّم للأعمال الناشئة في نسخته الرابعة لعام 2020. وقد سجَّل البرنامج هذا العام، مشاركة أكثر من 1750 شركة ناشئة، وتم قبول 59 شركة، تضم 168 رائد أعمال من السعودية والبحرين ولبنان ومصر والجزائر. وتنوعت مجالات الشركات المتأهلة بين 23 صناعة مختلفة، منها الخدمات اللوجستية وتقنيات الرعاية الصحية، إضافة إلى تقنيات التعليم، وتقنيات الزراعة، والتقنية المالية.



ونظراً للظروف الراهنة المتعلقة بفايروس كورونا، تم لأول مرة إقامة المعسكر التدريبي رقمياً، وبثه مباشرة للمشتركين. ويعتبر المعسكر التدريبي أول مرحلة لمسرّعة تقدَّم، حيث تلقى رواد الأعمال دورات تدريبية مكثفة لمدة أسبوعين مع أنشطة تفاعلية ومقابلة الخبراء المرشدين، إضافة إلى حوارات مع متحدثين محليين ودوليين من جامعة كاليفورنيا (بركلي) وشبكة ريادة الأعمال العالمية. وغطت ورش العمل مواضيع مختلفة منها: القيادة الريادية، والتفكير التصميمي، ونماذج الأعمال، والخطط الإستراتيجية، والترويج للشركات الناشئة، إضافة إلى استكشاف الوسائل المختلفة، التي تساعد المؤسسين على التعامل مع متغيرات السوق الحالية والمستقبلية.



ومن جهته، قال هتان أحمد، المدير العام لمركز ريادة الأعمال في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست): «نحن سعداء جداً بإعلان النسخة الرابعة من برنامج تقدّم لمسرعات الأعمال، حيث تعتبر خطوة مهمة وكبيرة لجامعة كاوست وبنك ساب، لنواصل تخريج نخبة من أفضل الشركات الناشئة على مدى السنوات الأربع الماضية. ونتطلع هذا العام للالتقاء والعمل مع رواد الأعمال من خلال المعسكر التدريبي الافتراضي».



يذكر أن البرنامج تم إطلاقه من قبل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بالتعاون مع البنك السعودي البريطاني (ساب) في العام 2016، وقد تخرج منه 78 شركة ناشئة على ثلاث دفعات، وتم منح أكثر من 12 مليون ريال سعودي كتمويل أولي للشركات. ويوفر البرنامج لرواد الأعمال ستة أشهر من التدريب على صياغة الأفكار، وتقديم التوجيه والتدريب لعرض المشاريع، وتصميم المنتجات والتسويق والتنمية المالية وإدارة المخاطر. وتتمتع الفرق أيضاً بإمكانية الدخول إلى مساحات العمل المشتركة، وفرص للتعاون مع مجتمع متنوع في الجامعة.



ومن جهته، علق ماجد نجم، نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في بنك ساب، قائلاً: «إننا ملتزمون بدورنا في دعم قطاع الأعمال في المملكة، ونفخر بمساهمتنا في برنامج مسرعة الأعمال الناشئة تقدَّم، الهادف إلى مساعدة المواهب الناشئة لدخول السوق، فكلما ساعدنا الشباب في ترجمة أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، كلما ساهمنا في خلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة».



التقديم على البرنامج متاح لجميع رواد الأعمال والشركات الناشئة من مختلف المجالات، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها قبول شركات ناشئة من دول أخرى في البرنامج. وتحصل الفرق المقبولة على تمويل بقيمة 150 ألف ريال بهدف تنمية مشاريعهم. وفي الحفل الختامي المزمع إقامته مطلع العام 2021، سيتم اختيار مجموعة من المشاريع للحصول على منح تمويل إضافي من قبل كاوست وساب. وستنشأ الشركات الناشئة، التي تكمل البرنامج، في عالم تنافسي من الصناعة والمشاريع المجهزة مع الوسائل التي يحتاجونها للنمو والازدهار.



تواصل كاوست دورها الرئيسي في تطوير النظام المتنامي لريادة الأعمال الناشئة في المملكة، ودعم رؤية 2030. ومن خلال مبادرات ريادة الأعمال مثل تحدي الابتكار(ستيم) ومبادرة «هاكثون جنكشن» وبرنامج تقدّم لمسرعات الأعمال، تمكّن كاوست رواد الأعمال من صقل أفكارهم ومنتجاتهم، من خلال تحفيز عملية الابتكار وخلق فرص عمل وتشجيع التنويع الاقتصادي، وقيادة القدرة التنافسية العالمية للمملكة في عالم سريع التغيير.