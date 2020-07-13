أفاد المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» بأن «العزل الحراري» يُعرّف بأنه: التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء، خصوصاً الجدران، والأسقف، والنوافذ، وعناصره الخارجية، سواء كان ذلك من الداخل إلى الخارج كما في الشتاء «فقدان حراري»، أو من الخارج إلى الداخل كما في الصيف «كسب حراري».

وأردف: «تكمن أهمية تطبيق العزل الحراري في المباني، بحسب المختصين، في المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ ما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف، أو التدفئة. وينعكس أثره على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء».

وأضاف المركز: «يقلل كذلك من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية؛ لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية للبيئة».