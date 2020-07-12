تم أمس (السبت) افتتاح مشروع جرافيو فيلا المكون من مجموعة من الفلل السكنية على مساحة 300 متر مربع للفيلا الواحدة وتملكه شركة المشاريع الأولى. تم الافتتاح على شرف الاستاذ عبدالعزيز النفجان مالك المشروع وبحضور الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور خالد عبدالعزيز النفجان وحضور مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين والإعلاميين.

ويشكل مشروع جرافيو فيلا، الذي تم بناؤه على أرض بمساحة 300 متر مربع و400 متر مربع مسطحات، تجربة إبداعية في عالم البناء والعقارات الخاصة، ليشكل البناء قيمة مضافة للمالك والمستثمر بالشكل الذي يسعى إليه الراغبون في حياة وفق نمط مختلف.

على صعيد آخر، تعتبر شركة المشاريع الأولى إحدى الشركات المتخصصة في تطوير الفلل الصغيرة التي تتميز بالتصميم الجميل وتوفير منتجات تتواءم واحتياجات السوق المحلي، في ظل سعي الحكومة من خلال وزارة الإسكان والمطورين العقاريين والجهات ذات العلاقة، إلى سد الفجوة لحالة الطلب الكبيرة داخل السوق للتملك، في ظل تنامي الفرص والوسائل لذلك.

إن التصاميم ومفاهيم البناء الذي تعتمدها شركة المشاريع الأولى، تركز على العائلة الباحثة عن شغف العيش بروح البناء الحديث مع المحافظة على القيم الاجتماعية في تكوين مجمعات سكنية ذات قيمة عالية تحاكي الرفاهية بأفضل التكاليف.

وتسعى وفقا لذلك شركة المشاريع الأولى في إدارة الاستثمار الأمثل لعدد من الأنشطة العقارية المتنوعة لتلبية حصة من الفجوة السوقية للنشاط العقاري من خلال تقديم أنشطة متنوعة تلبي حاجة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

وقال المهندس محمد دبوسي المدير التنفيذي للشركة إن النجاحات التي تحققت للشركة داخل السوق والإقبال الإيجابي على تملك وحداتها العقارية تؤكد ثقة العملاء بمنتجاتها، حيث يشكل مشروع جرافيو فيلا إحد قصص النجاح المستمرة للمجموعة في عالم التطوير السكني العقاري.