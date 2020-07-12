أطلقت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية حملة «عروض الصيف.. وفرق الضريبة علينا» في جميع فروع معارض مفروشات الرقيب المنتشرة في الخبر والرياض وجدة، وكذلك في معارض آشلي هوم ستور المتواجدة في الخبر - الهفوف - جدة - المدينة المنورة - خميس مشيط.

حيث سيتم تحمل الفرق في قيمة الضريبة المضافة لجميع المنتجات ما عدا القطع الحصرية في الموقع الإلكتروني وقطع التصفية، وذلك حتى ٣٠ يوليو ٢٠٢٠م. كما تشمل عروض الصيف أغلب مجموعات أثاث المنزل من غرف المعيشة، وغرف النوم، وكذلك غرف الطعام، إضافة إلى الإكسسوارات المنزلية بما فيها الأباجورات والمرايات والتحف الفنية واللوحات الجدارية.

وتحرص شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية في جميع معارض مفروشات الرقيب وآشلي هوم ستور على توفير جميع متطلبات المستهلك تحت سقف واحد، وذلك بتوفير المنتجات التي تتسم بالجمال والذوق الرفيع مع الجودة والقيمة الأفضل للوصول إلى رضا وراحة العملاء أولًا وآخرًا.

تسري عروض حملة الصيف وفرق الضريبة علينا ليس في المعارض فقط وإنما حتى من خلال موقع مفروشات الرقيب الإلكتروني.