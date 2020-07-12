حققت المملكة قفزة نوعية في مؤشر الأمم المتحدة «لتطور الحكومة الإلكترونية»، متقدمة 9 مراكز على مستوى العالم لتكون ضمن التصنيف الأعلى لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، الذي يشمل 139 دولة.

وجاء تحقيق المملكة لهذا المركز نتيجة لدعم القيادة غير المحدود لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي تمثل في قفزة نوعية للمملكة بواقع 40 مركزاً على المؤشر الفرعي في «البنية الرقمية التحتية» لتحل في المرتبة الـ27 على مستوى العالم، وفي المرتبة الـ8 على مستوى دول مجموعة الـ20، أما في المؤشر الفرعي «رأس المال البشري»، فقد تقدمت المملكة 15 مركزاً إلى المرتبة الـ35 عالمياً، والـ10 ضمن دول مجموعة الـ20، فيما حلت مدينة الرياض في المرتبة الـ10 عالمياً فيما يتعلق بمؤشر التقنية الفرعي والمركز الـ31 عالمياً في التنافسية بين المدن.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة جزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نظير الدعم والتمكين الذي يوليانه لدفع مسيرة التحول الرقمي في المملكة.

وأوضح الوزير السواحة أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لمخرجات برنامج التحول الوطني ويعكس التقدم الذي وصلت إليه المملكة في رحلتها التحولية في بناء حاضر مترابط لمستقبل مبتكر، مشيراً إلى أن القفزات التي حققتها المملكة في المؤشر جاءت نتيجة تضافر جهود العديد من الجهات الحكومية، وتبني أساليب رقمية حديثة من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمنتجات التي تصب في مسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.