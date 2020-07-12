أعلنت شركة الأهلي كابيتال المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير بناء سجل الأوامر ومتعهد التغطية، لاكتتاب شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، عن اتمام عملية تخصيص أسهم المكتتبين الأفراد، حيث أتمت جميع البنوك المستلمة عمليات التسوية والتدقيق بعد إغلاق الاكتتاب لشريحة الأفراد مساء يوم (الأحد) 14 /11 /1441هـ الموافق 5 /7 2020م، وذلك وفقاً للبيانات الختامية لعملية الاكتتاب، والذي بلغ حجم تغطيته خلالها 26.90 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة والمخصصة لشريحة المكتتبين الأفراد والبالغة مليونين وسبعمائة وثمانية عشر ألف (2.718.000) سهم، تمثل 10% من مجموع الأسهم الكلية المطروحة للاكتتاب، ليتم بموجب ذلك تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب ولكل فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص (0.07%) تقريباً، علماً بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها على أساس تناسبي، واستناداً إلى نشرة الإصدار الخاصة باكتتاب الشركة، فقد تم تخصيص مليونين وسبعمائة وثمانية عشر ألف (2.718.000) سهم تمثل 10% من الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد، في حين تم تخصيص أربعة وعشرين مليوناً وأربعمائة واثنين وستين ألف (24.462.000) سهم، تمثل ما نسبته 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للمؤسسات المكتتبة، والذي بلغ حجم تغطيته 4.98 مرة.



وأكدت شركة الأهلي كابيتال المستشار المالي، ومدير عملية بناء سجل الأوامر، والمتعهد الرئيسي بالتغطية في الطرح العام لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري التزام الجهات المستلمة بإنهاء إجراءات رد الفائض بموعد أقصاه يوم (الأحد) 21 /11 /1441هـ الموافق 12 /7 /2020م.



كما أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، اعتباراً من يوم (الإثنين) الموافق 22 /11 /1441هـ (13 يوليو 2020م.)، وبحسب بيان نُشر على موقع السوق السعودية «تداول» فإن تداول الأسهم سيكون تحت الرمز (1182).