نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، جولات استباقية ميدانية بجميع مناطق المملكة للتحقق من عدم استغلال محطات الوقود لرفع الأسعار قبل إعلان المراجعة الدورية الشهرية والامتناع عن البيع للمستهلكين.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن الجولات أسفرت عن ضبط 23 محطة وقود امتنعت عن البيع، وبناء عليه ألزمت الوزارة جميع المنشآت المخالفة بإعادة فتح مضخات الوقود والتعبئة للمستهلكين بشكل فوري، كما حررت مخالفات رفع سعر الوقود عن التسعيرة المقررة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وأكد أن وزارة التجارة ستواصل مراقبتها لأسعار المحروقات المعلن عنها على شاشات المحطات، كما تتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال اختلاف الاسعار، وسيتم تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقته، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

ودعا عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المحطات المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.